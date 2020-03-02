//Происшествия 13+

2 марта 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

трагедия над боденским озером, фото: соцсети

Знаете, иногда, кажется, что современный мир стремительно развивается и в начале 2000 годов не могут случаться нелепые и страшные смерти большого количества людей. Но жестокая реальность 2002 года говорит совершенно об обратном. Ошибка техники, безответственность диспетчеров авиалиний – до конца так и неизвестно. Тем не менее, люди погибли и их не вернуть.

1 июля 2002 года над Боденским озером произошла страшная авиакатастрофа. Нет, это не падение одного самолёта. Это столкновений двух Боингов с летальным исходом для каждого пассажира и члена экипажа.

Будущие погибшие авиакатастрофы над Боденским озером в понедельник 1 июля даже не подозревали, что может случиться в роковой для них день. Несколько семей опаздывали на борт самолета, кого-то судьба пыталась уберечь от регистрации. Но после того, как шасси оторвалось от взлетной трассы – участь пассажиров была определена.

Прошло больше 18 лет и после столкновения 2002 года – подобных авиакатастроф больше не было. Но забывать о данной истории не стоит, хотя бы, для того чтобы относиться к своей профессии максимально внимательно и не повторять ошибок прошлого.

Сегодня мы вникнем во все нюансы и подробности о жертвах авиакатастрофы над Боденским озером. Расскажем уникальную историю мужчины, который потерял свою семью и сел за это в тюрьму.

• Трагедия над Боденским озером фото, что случилось в тот день?

• Авиакатастрофа над Боденским озером список погибших.

• Расследование авиакатастрофы над Боденским озером фото.

• Косвенные жертвы над Боденским озером, положение семей погибших.

Предисловие: На борту находилось 9 членов экипажа и 60 пассажиров. Среди 60 человек – 52 ребенка. Это был очень ожидаемый и волнующий день для подростков. Они летели на отдых в Испанию, поскольку каждый из прилежных учеников заслужил поездку за отличную учебу. Путешествие организовал комитет ЮНЕСКО Башкортостана. Конечно, чтобы попасть в список счастливчиков старшеклассники не просто хорошо учились, а являлись детьми госслужащих и руководителей различных высоких должностей. Изначально, обстоятельства дали шанс уберечь свои жизни. Группа опоздала на рейс, но башкирские авиалинии устранили проблему. И предоставили дополнительный полет. Грузовой самолет вылетел из Бахрейна в Бельгию, а потом в Италию в 21.06, а пассажирский лайнер полетел из Москвы в 18.48.

Авиакатастрофа 2002 над Боденским озером список погибших, как все произошло?

Что на самом деле привело к авиакатастрофе для многих информация остаётся секретом. Это не государственная тайна, это тайна, которую забрал в могилу экипаж самолета, швейцарский диспетчер и пассажиры борта. Лишь один человек, отец погибшей жены и дочери решил не мириться и не ожидать многолетнего решения суда о том, кто прав, а кто виноват. Он начал своё расследование и привёл весомые доказательства и факты о вине швейцарской диспетчерской группы. Их сумел озвучить в интервью для телеканала RT. Канал в свою очередь провёл собственное расследование и выступил на стороне одинокого мужчины.

Но к этому вернёмся позже. Давайте обратимся к хронологии событий того дня.

Взлёт двух рейсов произошёл в разное время. Грузовой самолёт вылетел в 21.06, пассажирский в 18.48. Приближаясь к катастрофическому событию, два экипажа находились над территорией Германии. Траекторией полёта управляла частная швейцарская авиакомпания, а именно диспетчерский отдел. Фирма называлась «Skeguide».

В ту ночь на дежурстве осталось 2 диспетчера с многолетним стажем работы. Один из них был 34 летний Питер Нильсен. Он был у пульта управления один, поскольку за пару минут до авиакатастрофы его коллега покинул пост и ушёл на перерыв. По неизвестным причинам часть оборудования диспетчерской комнаты было отключено. Аппаратура телефонной связи, автоматическое оповещение экипажа о сближении не работало, а значит, столкновение стало неминуемым.

За 1 минуту до удара самолетов, Питер заметил неизбежную аварию, и попытался передать информацию российским пилотам о том, что срочно надо снижаться. Команда успела отреагировать на предупреждение диспетчера и в тот же час исполнили приказ.

Начался резкий процесс снижения лайнера.

Но случилось самое ужасное и непредсказуемое.

В каждом самолёте есть автоматическое предупреждение об опасном сближении. Оно называется TCAS. По сути, система сработала правильно. Автоматика приказала пассажирскому лайнеру набирать высоту в срочном порядке, а грузовому Боингу снижаться. Но пилоты не предали этой команде значение. Рассчитывали на указание диспетчера, и продолжали понижать высоту. Грузовой самолёт следовал назначению системы и также опускался. Экипаж лайнера сообщил диспетчеру, что продолжает выполнять его указ и снижается. Видно они рассчитывали на то, что Питер Нильсен даст команду Боингу набирать высоту, поскольку их процесс снижения уже начался.

Жертвы катастрофы над Боденским озером – они могли избежать падения?

Оба лайнера до последнего не понимали, что происходит. Но внутреннее волнение на борту возникало у всего экипажа. В последнюю секунду самолеты заметили друг друга, и попыталась избежать столкновения, но было слишком поздно. Удар произошел перпендикулярно.

В левую боковую часть пассажирского лайнера влетел грузовой Боинг и разнес самолет с людьми на 4 части. Экипаж грузового самолета потерял управление и контроль над двигателем и упал в 7 километрах от пассажирского авиатранспорта.

Вырисовывается очевидная картина – спастись бы не удалось.

Диспетчер, который остался один, экипаж не дал информацию о сработавшей защитной системе, а как последствие – удар.

Страшно представить, что ощущали люди в первые секунды столкновения. Поскольку есть вероятность, что смерть была не моментальная. Удивительным фактом остается и то, что несколько тел были раскиданы по деревьям, но не имели значительных и видимых повреждений. Как позже выяснится: девочка, которая повисла на ветвях дерева – дочь архитектора.

О нем нам предстоит поговорить.

Дети погибли в авиакатастрофе, список погибших:

1. Асылгужин И.

2. Асылова Л.

3. Ахметов А.

4. Басырова Е.

5. Биглов Б.

6. Валеева В.

7. Войтко А.

8. Газизова А.

9. Гимаева Л.

10.Григорьева Ж.

11.Данисламов Д.

12.Дегтярев К.

13.Ефремов И.

14.Жиянбаева Г.

15.Калоева Д.

16.Калоева К.

17.Калоева С.

18.Козлова Д.

19.Костенко О. 20.Литвинов С.

21.Мамбетова Л.

22.Масагитов А.

23.Мельничук М.

24.Минченкова М.

25.Муртазин А.

26.Муртазин И.

27.Мусагитова Е.

28.Нелюбина Е.

29.Низаметдинова Г.

30.Новикова В.

31.Поспелова Е.

32.Пушкарева Е.

33.Савчук В.

34.Савчук В.

35.Савчук И.

36.Соловьев С.

37.Субханкулов М.

38.Султанбекова Л. 39.Султанов М.

40.Суфиянова И.

41.Тукаева С.

42.Уразлин Р.

43.Уразлина К.

44.Федотова З.

45.Федотова С.

46.Хамалов А.

47.Ханнанова А.

48.Хасанова Г.

49.Хисматуллина Л.

50.Шагимухаметов Д.

51.Шислуйская А.

52.Шислуйская В.

53.Шислуйская Л.

54.Шислуйская Ю.

55.Шмельков М.

56.Юлдашбаева И.

57.Юсупов Р.

Информация взята с источника: РИА «Новости».

2 июля 2002 год – начало двухлетнего расследования

Для семей, которые потеряли в тот день своих детей – трагедия запомнится навсегда. Но особую халатность на протяжении двух лет после падения самолетов, люди осуждают по сегодняшний день.

Суды, поиски, кто прав, кто виноват, длились 2 длительных года. В 2004 немецкие власти обнародовали решение и подвели итоги расследования. Тут справедливость оказалась на стороне семей погибших. Эксперты заявили, что причиной катастрофы стала работа диспетчерской конторы в Цюрихе. Недостаточный состав диспетчеров-сотрудников в роковую ночь, повлиял на аварию. Ведь уследить за полетами нескольких самолетов одновременно без автоматической поддержки – очень трудно.

Директор частной диспетчерской компании принес извинения семьям погибших даже не сразу после катастрофы. Он понимал, что вина полностью лежит на плечах его сотрудника и тот еще недолго работал на их фирму. Поскольку был уволен. Дождавшись официального подтверждения о вине, Ален Росье посчитал, что будет достаточно принести извинения погибшим семьям за авиакатастрофу. Президент Швейцарии после скандалов также направил письмо с извинениями российскому президенту Путину.

Самым возмутительным фактом является то, что все расходы на похороны, отправки тел к родственникам оплачивала Республика Башкортостан. То есть, страна, которая не была виновником авиакатастрофы, должна была полностью покрыть денежные растраты семей. Заплатить за столь великие потери – конечно же, было необходимой мерой. Но платить за смерть детей, экипажа - должны были настоящие виновники.

Поэтому архитектор и по совместительству отец, который потерял все, принял решение забрать у виновного диспетчера самое дорогое – жизнь.

Боденское озеро, Германия, трагедия – смерть диспетчера.

В 2002 году Виталий Калоев с нетерпением ожидал любимую жену и двух детей в Испании. Он был архитектором и провел на объекте больше 9 месяцев. Жена Калоева решила приобрести билеты по горячей цене и совершила жизненную ошибку.

Как только самолет упал в Германии Виталий, узнав о катастрофе, немедленно покинул Испанию и прилетел на место трагедии. Мужчина скитался по разным структурам, чтобы выяснить, кто виновник смерти его семьи. Но все отказывались брать на себя ответственность. Ему удалось узнать, что главным «убийцей» стал 34-летний диспетчер. Выяснив всю необходимую информацию о сотруднике диспетчерского цента, Виталий прождал 1.5 года, чтобы встретиться с ним и задать главный вопрос.

Он нашел город и жилой адрес и приехал к Питеру Нильсону. Говорить по-немецки не получалось. Со слезами на глазах архитектор произнес лишь одно слово по-испански: «Посмотри». Ожидая извинений и слов раскаянья, Калоев обомлел от действий бывшего сотрудника диспетчерской базы. Тот выбил фотографию из его руки и оттолкнул. Действия бывшего диспетчера настолько разозлили русскую одинокую душу, что Виталий убил убийцу, нанес ему 12 ножевых ранений. А, как сделал это – не помнит.

Калоев не скрывал, что совершил убийство. Швейцарский суд приговорил Виталия Калоева к 8 годам тюрьмы. Через 2 года заключения его выпустили за примерное поведение.

Корреспондент Ксения Каспари написала книгу об ужасной трагедии над Боденским озером. Она лично общалась с Виталием и полностью прониклась его историей и позицией.

Для этого человека, как и для большинства семей, которые потеряли своих детей – жизнь никогда не станет прежней. Цените, любите и дорожите своими близкими людьми. А если судьба просит вас не делать чего-то – доверьтесь ей. Лучше куда-то не успеть, что-то забыть или вовсе не поехать, чем распрощаться с жизнью таким образом.