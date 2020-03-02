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В Новой Москве нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Новой Москве нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

В понедельник стало известно, что в Новой Москве обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Источник в правоохранительных органах уточнил, что страшная находка была сделана на улице Брусилова.

Согласно последней информации, предоставленной ранее сегодня журналистам, ранение было нанесено мужчине в область головы.

Данное происшествие случилось еще в минувшую субботу, 29 февраля, однако о нем стало известно только сегодня. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства и причины гибели гражданина. Выясняется, кто мог лишить человека жизни.

ЕТ

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