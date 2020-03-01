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Известный российский велогонщик Андрей Ведерников трагически погиб в Удмуртии

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

Известный российский велогонщик Андрей Ведерников трагически погиб в Удмуртии
фото: pixabay.com

Известный российский велогонщик Андрей Ведерников трагически погиб в Удмуртии. Ведерникову было 60 лет. О смерти чемпиона мира 1981 года в групповой гонке, победителя Vuelta Mexico Telmex и "Тура Словакии" сообщила Федерация велосипедного спорта России.

Глава Федерации велосипедного спорта Удмуртии Вячеслав Харин сообщил о гибели Андрея Ведерникова, что он погиб при падении дерева. По его словам, "на лесоповале зацепило веткой падающего дерева".

На сайте СКР по Удмуртской Республике сообщается о гибели мужчины на территории санатория под Ижевском. По данному факту  возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, в субботу, 29 февраля, днем, на территории санатория осуществлялась очистка от деревьев. Во время проведения указанных работ, на одного из мужчин упало дерево, в результате чего он скончался.

Следователями следственного управления СК России проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства. Расследование продолжается.

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