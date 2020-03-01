В Москве ночью

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1 марта 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Москве в ночь на воскресенье, 1 марта, на Варшавском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "скорой помощи". В результате ДТП пострадали два человека.

По данным московского управления ГИБДД, легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в районе дома № 125 на Варшавском шоссе. После столкновения медицинский автомобиль перевернулась. Два человека из "скорой" травмированы. Находился ли в спецмашине пациент, или бригада спешила на вызов, в ГИБДД не уточнили.

Движение автомобилей по Варшавскому шоссе после аварии было затруднено.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.