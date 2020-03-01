Все новости >>

//Происшествия 13+

В Москве ночью "скорая помощь" попала в ДТП на Варшавке

В результате аварии пострадали два человека

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве ночью
Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Москве в ночь на воскресенье, 1 марта, на Варшавском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "скорой помощи". В результате ДТП пострадали два человека.

По данным московского управления ГИБДД, легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в районе дома № 125 на Варшавском шоссе. После столкновения медицинский автомобиль перевернулась. Два человека из "скорой" травмированы. Находился ли в спецмашине пациент, или бригада спешила на вызов, в ГИБДД не уточнили.
Движение автомобилей по Варшавскому шоссе после аварии было затруднено.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИЧ

//картина дня

Мы продолжаем разговор о лицах и структурах, входящих в понятие "мировые банкиры", которые, по мнению многих думающих на эту тему, стоят за идеями глобализма и всеобщего полевения, что включает в себя борьбу за признание нормой всего, что ранее…

Мы продолжаем разговор о лицах и структурах, входящих в понятие "мировые банкиры", которые, по мнению многих думающих…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В 90-х его песни звучали из каждого магнитофона, и спустя более четверть века он даёт около 130-ти кассовых концертов в год. «Король 90-х», Заслуженный артист России…