Улицы Краснодара подтопило после дождя. Работает спецтехника

//Происшествия

1 марта 2020, 00:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре работает спецтехника по откачки воды на местах подтопления из-за осадков которые были весь день 29 февраля.

Зафиксировано два локальных подтопления на улице Российская и бульваре Строителей, на местах работает спецтехника. Всего в городе в постоянной готовности на выезд для ликвидации осадков 20 вакуумных машин. Практически на всех улицах ливневка справляется с выпавшими осадками. Синоптики прогнозируют дожди и утром 1 марта.

В случаях подтопления улиц можно обращаться в ЕДДС по тел (861)214-33-36 и 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).