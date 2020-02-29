В Кирове произошло крупное ДТП с участием восьми автомобилей

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29 февраля 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru.

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В Кирове сообщили о массовом ДТП, которое произошло сегодня на улице Воровского. По данным очевидцев, участниками аварии стали около 8 автомобилей и троллейбус.

Сейчас на мосту скопилось большое количество машин. Предстоит выяснить, являются ли они все участниками одного инцидента или произошли две разные ситуации.

В настоящее время официальной информации о причинах трагедии, а также о пострадавших нет.

Несчастный случай произошёл в городе Вольске Саратовской области. Там пострадал молодой мужчина во время празднования собственного дня рождения.