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В сеть попало видео, как очевидцы спасли подростков из загоревшегося после ДТП автомобиля

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ

В сеть попало видео, как очевидцы спасли подростков из загоревшегося после ДТП автомобиля
фото: pixabay.com

В сеть попало видео, как очевидцы спасли двоих подростков  из загоревшегося после ДТП автомобиля "Мерседес" в Москве. Страшная авария произошла в ночь на четверг, 27 февраля. "Мерседес", за рулем которого находился 23-летний блогер, студент МГИМО Артем Доценко, мчался на высокой скорости, врезался в бетонную стену тоннеля, загорелся и через несколько секунд взорвался.

Очевидец-таксист мгновенно отреагировал и бросился на помощь двум подросткам - 16-летнему и 17-летнему пассажирам, которые выпали из машины. Он с другими свидетелями автокатастрофы успел оттащить парней подальше от загоревшейся машины.

Пострадавших юношей госпитализировали. По данным полиции, водитель не справился с управлением, "Мерседес" въехал в бетонную стену, и машина загорелась. Доценко из машины выбрался самостоятельно.  Он пострадал и находится в больнице.
Водитель машины, ехавший за "Мерседесом" Доценко, рассказал: "Когда лежачих полицейских проехали и поворот, который рядом с этим полицейским находится, они значительно превысили скорость. Обогнали меня по левой полосе и въехали в тоннель". Потом за поворотом заметил что-то непонятное. "Летело колесо от машины, сразу резкий удар произошел и задымление", - рассказал очевидец.

Друзья Доценко, которые ехали на машине следом, говорят, что он всегда содержал машину в порядке, обслуживал в автосалоне.
На место ДТП оперативно приехали полиция, скорая, спасатели.

Mercedes S-класса выгорел полностью. Полиция проводит разбирательство. Артем Доценко в своем Instagram выкладывает неоднозначные видео, например, как превышает скорость, или  на камеру выбрасывал  из окна машины пятитысячные купюры и прокомментировал это: "С 1 сентября бандиты, ждём реакцию новостей". 

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