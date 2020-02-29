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В Москве арестован пластический хирург Сергей Морозов, задержанный ранее в Петербурге

, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

В Москве арестован пластический хирург Сергей Морозов, задержанный ранее в Петербурге
фото: pixabay.com

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью девушки - пациентки задержан известный пластический хирург Сергей Морозов. 28 февраля в Москве Мещанский суд арестовал врача на полтора месяца.

Морозов работал в одной из клиник в Москве. Весной 2018 года Софья Тимакова исправляла у пластического хирурга форму носа. Для ринопластики было решено взять часть реберного хряща пациентки.  Во время операции хирург Морозов якобы проткнул девушке легкое и занес инфекцию. В результате у пациентки развилась пневмония. От хряща инфекция попала и в нос. Тимаковой пришлось долго лечиться.  В том же году Софья Тимакова написала заявление в полицию.

В отношении Морозова возбудили уголовное дело за оказание услуг, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть вторая статьи 238 УК РФ).

По версии следствия, врач из Санкт-Петербурга периодически приезжал в Москву для проведения операций по ринопластики в частной клинике. 

Адвокат девушки Юлия Разыграева рассказала, что предварительное следствие по данному делу длилось около двух лет. В результате Морозову было предъявлено обвинение.

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