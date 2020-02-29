Специалист-медик объяснил, почему молодые люди могли погибнуть в бассейне банного клуба

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29 февраля 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТК "Звезда"

фото: pixabay.com

Специалист по медицине, врач высшей категории Надежда Чернышова пояснила, как могли отравиться и погибнуть молодые люди в одном из банных клубов Москвы. Московский блогер Екатерина Д. пригласила друзей отметить свой день рождения в бане с бассейном.

ЧП случилось после того, как в бассейн банного комплекса засыпали 25 килограммов сухого льда. Согласно объяснению врача, сухой лед, после того, как его кинули в теплую воду,начал мгновенно испаряться, вытеснять кислород и выделять пактически чистый углекислый газ. Гости вечеринке, кто находился в воде, начали вместо воздуха вдыхать опасное вещество углекислый газ.

Как объяснила доктор, сухой лед - это твердый углекислый газ, который сгущают на специальном оборудовании, он имеет особенность переходить в газообразную форму, минуя жидкость. "Испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ", - пояснила врач.

Если концентрация углекислого газа мала, его испарение не представляет опасности, да если и помещение имеет хорошую вентиляцию. "Бассейн - самая неблагоприятная среда для использования сухого льда, так как в этом случае углекислый газ опускается к поверхности воды, люди его вдыхают, не получают кислород и быстро лишаются сознания", - рассказала Надежда Чернышова.

В результате ЧП скончались три человека. Супруг Екатерины Д. умер в реанимации. У пары остались двое маленьких детей. Пользователи сети выражают женщине соболезнования.