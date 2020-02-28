В Москве задержали банду во главе с бывшим актером, снимавшимся в эпизодах культовых фильмов

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28 февраля 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

Московская полиция задержала организованную преступную группу во главе с бывшим актером, который снимался в эпизодических ролях в популярных и даже культовых фильмах советских времен.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что банда во главе с киноактером списывала деньги с банковских счетов умерших людей, используя контрафактные SIM-карты, а также присваивала их квартиры.

Полиции удалось задержать шестерых участников преступной группы. Возбуждено дело по статье "Мошенничество". Источник в правоохранительных органах заявил, что глава банды, в частности, сыграл эпизодическую роль в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера".