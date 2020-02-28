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Самара: трамвай раздавил пять легковых автомобилей

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Самара: трамвай раздавил пять легковых автомобилей
фото: pixabey

В Самаре трамвай упал на бок, придавив пять легковых автомобилей, припаркованных на стоянке. Инцидент произошел в четверг.

Отмечается, что в салоне машин во время падения трамвая никто не находился. Пострадавших нет.

СЕ

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