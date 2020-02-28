Самара: трамвай раздавил пять легковых автомобилей

В Самаре трамвай упал на бок, придавив пять легковых автомобилей, припаркованных на стоянке. Инцидент произошел в четверг.
Отмечается, что в салоне машин во время падения трамвая никто не находился. Пострадавших нет.
//Происшествия 13+
28 февраля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news
В Самаре трамвай упал на бок, придавив пять легковых автомобилей, припаркованных на стоянке. Инцидент произошел в четверг.
Отмечается, что в салоне машин во время падения трамвая никто не находился. Пострадавших нет.
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Илья Голубев
Елена Середа
Игорь Черский
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