Самара: трамвай раздавил пять легковых автомобилей

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28 февраля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

В Самаре трамвай упал на бок, придавив пять легковых автомобилей, припаркованных на стоянке. Инцидент произошел в четверг.

Отмечается, что в салоне машин во время падения трамвая никто не находился. Пострадавших нет.