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Индонезия: около 50 млн человек пострадали от наводнения

, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

Индонезия: около 50 млн человек пострадали от наводнения
фото: pixabey

В Индонезии ливни вызвали мощное наводнение и многочисленные оползни в провинции Западная Ява. В зоне бедствия оказались почти 50 млн человек. Поток грязи глубиной полтора метра залил столицу. В Джакарте повреждены или разрушены тысячи домов, подтоплен и президентский дворец.

В спасательной операции участвует армия. Людей вывозят в безопасные районы на надувных лодках. Это уже второе по счёту наводнение с начала года. Число погибших от удара стихии превысило 60 человек, без крова остались 175 тысяч человек.

СЕ

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