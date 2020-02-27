Индонезия: около 50 млн человек пострадали от наводнения

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27 февраля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В Индонезии ливни вызвали мощное наводнение и многочисленные оползни в провинции Западная Ява. В зоне бедствия оказались почти 50 млн человек. Поток грязи глубиной полтора метра залил столицу. В Джакарте повреждены или разрушены тысячи домов, подтоплен и президентский дворец.

В спасательной операции участвует армия. Людей вывозят в безопасные районы на надувных лодках. Это уже второе по счёту наводнение с начала года. Число погибших от удара стихии превысило 60 человек, без крова остались 175 тысяч человек.