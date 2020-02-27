Сахара: под песками нашли десятки тысяч окаменелых костей

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27 февраля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

Международная команда исследователей обнаружила в пустыне Сахара без малого 18 тысяч окаменелых костей, которые принадлежали древним рептилиям, амфибиям, птицам, млекопитающим и рыбе.

Там расположена горная гряда под названием Тадрарт Акакус. Сегодня это практически безжизненная местность. Однако относительно недавно это был цветущий регион. Ученые обнаружили в общей сложности 17551 окаменелость. Примерно 80 процентов из них — это останки древних рыб. Остальное — окаменелые птицы, млекопитающие, птицы, рептилии, моллюски и амфибии.