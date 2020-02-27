В городе Кизел под Пермью застрявшую в снегу

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27 февраля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В городе Кизел Пермского края застрявшую в снегу машину скорой помощи" с пациентом почти час откапывала его супруга. Спецмашина засела в сугробе во дворе дома № 60 по улице Пролетарской. Женщина после написала пост об инциденте в соцсети.

У мужчины случился приступ, жена вызвала ему медицинскую бригаду. С подозрением на ишемический инсульт пациента решили госпитализировать. Но в 15:50 карета "скорой" застряла в снегу во дворе дома. По словам жительницы Кизела, все экстренные службы города отказали выехать на помощь. Ей с водителем "скорой" пришлось расчищать снег, - сообщает URA.RU.

Мэр города Андрей Родыгин пояснил, что сообщение о застрявшей "скорой" поступил в городскую службу спасения в 16:33. Спустя 13 минут автомобиль помогли вытолкнуть из снега сотрудники газовой службы.

Известно, что для пациента с инсультом важна каждая минута. Как рассказал глава города, ответственность за не расчищенный от снега двор, лежит на самих жильцах дома.

По его словам, жильцы восьмиквартирного дома сами занимаются его содержанием. Среди услуг ЖКХ есть очистка придомовой территории от снега, но жители дома экономят и не нанимают технику для очистки двора.