Автобус опрокинулся в Ленинградской области, пятеро пострадавших

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26 февраля 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

салон автобуса, pixabay.com

В Ленинградской области опрокинулся пассажирский автобус. Согласно последней информации сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и 47-му региону, в результате аварии пострадали пять человек.

ДТП случилось сегодня днем на автодороге Бокситогорск – Батьково. Водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В момент происшествия в салоне находились одиннадцать пассажиров. Сначала сообщалось, что медицинская помощь на месте была оказана двум женщинам, впоследствии поступили данные о пятерых травмированных гражданах.

По факту случившегося проводится проверка.