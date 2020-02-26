Автобус опрокинулся в Ленинградской области, пятеро пострадавших

В Ленинградской области опрокинулся пассажирский автобус. Согласно последней информации сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и 47-му региону, в результате аварии пострадали пять человек.
ДТП случилось сегодня днем на автодороге Бокситогорск – Батьково. Водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. В момент происшествия в салоне находились одиннадцать пассажиров. Сначала сообщалось, что медицинская помощь на месте была оказана двум женщинам, впоследствии поступили данные о пятерых травмированных гражданах.
По факту случившегося проводится проверка.