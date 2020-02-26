Психиатр объяснил, почему подростки начали подражать керченскому стрелку

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26 февраля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

После задержания в Саратове подростков, планировавших убийства в школе, в Центре психиатрии и наркологии заявили, что радикальность подростков стала трансформироваться в более жестокие поступки.

Федеральная служба безопасности задержала двух 14-летних подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове. Силовики установили, что подростки также намеревались прибегнуть к самодельным зажигательным смесям, инструкции по их изготовлению они нашли в интернете.

«Подросткам свойственна в силу возраста радикальность. Другое дело, что эта радикальность стала трансформироваться в более жестокие поступки. И вот в чем причина, нужно разбираться, исследовать. Нужно, чтобы подростки из поля зрения полиции и правоохранительных органов попадали в поле зрения докторов», - призвал эксперт.