В Черемховском районе на пожаре в жилом доме погибла шестилетняя девочка

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26 февраля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В селе Алёхино Черемховского района в ночь на 18 февраля загорелся двухквартирный дом. В результате погибла шестилетняя девочка, сообщает пресс-служба спасателей.

Сообщение о возгорании на улице Колхозная поступило на пульт пожарных от очевидцев в 1.05. К моменту прибытия первых подразделений на место происшествия кровля дома и веранда были охвачены огнём, открытое горение наблюдалось внутри одной из квартир. Пламя распространилось и на надворные постройки. Общая площадь пожара составила 96 кв метров. В его ликвидации было задействовано 20 человек, шесть единиц техники.

– В ходе разбора и проливки обрушившихся конструкций было обнаружено тело шестилетней девочки. Её матери и дедушке удалось спастись из горящего дома, – отметили в ГУ МЧС по Иркутской области.