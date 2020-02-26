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Жительница Тамбова скончалась на глазах у сына

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: top68.ru

Жительница Тамбова скончалась на глазах у сына
pixabay.com

Трагедия произошла в Тамбове.  Пенсионерка умерла на глазах у сына. Инцидент случился 26 февраля возле дома 2 Д на бульваре Энтузиастов.

По предварительной информации, женщина отправилась за покупками, позже вышла из магазина и почувствовала себя нехорошо. Ей вызвали скорую помощь, но помочь женщине врачи уже не смогли.

Сейчас специалистами проводится доследственная проверка всех фактов происшествия.

Сообщается, что два медика пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи с легковой машиной на юго-востоке Москвы. 

ЕЧ

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