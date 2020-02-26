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Молодая москвичка воткнула ножницы в грудь мужчине во время ссоры

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Молодая москвичка воткнула ножницы в грудь мужчине во время ссоры
фото: pixabey

В Москве 26-летняя женщина ударила ножницами в грудь своего знакомого во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел России по Москве в среду, 26 февраля. 

По данным правоохранителей, 25 февраля в 3:46 в полицию поступило сообщение о ранении в квартире дома по улице Гурьянова, владелицей которой является безработная 26-летняя женщина. 

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что хозяйка квартиры во время ссоры ударила ножницами в грудь 33-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован с колото-резаным ранением груди и повреждением внутренних органов.

СЕ

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