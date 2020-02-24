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В Пермском крае будут наказаны фельдшеры, которые волокли пациента к "скорой" по асфальту

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Пермском крае будут наказаны фельдшеры, которые волокли пациента к
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Пермском крае накажут фельдшеров, которые волокли пациента к машине "скорой помощи" по асфальту. Виновные в неподобающем обращении с человеком будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
 
Фельдшер, которого спросили, по какой причине пациента не положили на носилки, ответил, что такой способ транспортировки "для больных", а тот, кого они несли в машину, был "весь грязный".
 
В краевом минздраве уточнили, что состояние алкогольного опьянения, в котором якобы находился пациент, не является поводом для отказа в оказании медпомощи. Подчеркивается, что от человека может пахнуть алкоголем во время обострения диабета и некоторых других заболеваний.
ЕТ

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