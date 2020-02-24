В Пермском крае будут наказаны фельдшеры, которые волокли пациента к

В Пермском крае накажут фельдшеров, которые волокли пациента к машине "скорой помощи" по асфальту. Виновные в неподобающем обращении с человеком будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фельдшер, которого спросили, по какой причине пациента не положили на носилки, ответил, что такой способ транспортировки "для больных", а тот, кого они несли в машину, был "весь грязный".