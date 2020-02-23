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На Камчатке журналистка Мария Нетребенко разбилась на снегоходе

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА «Камчатка»

На Камчатке журналистка Мария Нетребенко разбилась на снегоходе
Мария Нетребенко, фото из соцсети

В ночь на воскресенье на Камчатке погибла Мария Нетребенко. Девушке было 29 лет. Редактор ИА «Камчатка» Мария Нетребенко разбилась на снегоходе. Авария произошла около часа ночи в районе 15 километра трассы Морпорт - Аэропорт, в лесном массиве в 600 метрах от дома № 54 по Северо-Восточному шоссе.

Ширина дороги в месте аварии - 6,8 метра. Девушка на повороте не справилась с управлением снегохода, съехала с трассы и врезалась в дерево. От полученных травм Мария скончалась на месте ДТП, до приезда бригады скорой помощи. В ДТП пострадала пассажирка снегохода 38-летняя журналистка Лейсан Латыпова.
Коллеги Марии вырази соболезнования ее родным и близким.

ИЧ

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