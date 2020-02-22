Видео: В Казахстане на акциях протеста задержаны около двухсот человек, включая женщин и инвалидов

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22 февраля 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В Нур-Султане и Алматы полиция задержала около двух сотен человек, явившихся на митинги сторонников организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК, в Казахстане признана экстремистской и запрещена).

Утром на выходе из хостела в Алматы задержали около 70 сторонников будущей Демпартии, протестующих против состоявшегося накануне ареста Мамая. На самой акции у площади "Астана", за час задержали еще около 40 человек.

На прилегающих к площади улицах и в сквере задерживали людей, пришедших на митинг. Сотрудники полиции подходили к ним, проверяли документы и сопровождали в полицейский автобус, сообщает портал "Интерфакс-Казахстан."

Кроме того, в столице страны Нур-Султане на проспекте Республики у дворца "Жастар" задержали около 30 человек. В Шымкенте задержаны около 20 человек, в Актобе - не менее 10 человек, отмечает интернет-издание "Новая газета".

На кадрах, опубликованных порталом, а также на странице в сервисе микроблогов Twitter Радио Азаттык, можно видеть, что правоохранители при проведении задержаний не делают исключений ни для женщин, ни для инвалидов.



