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Мужчина из Ноябрьска погиб, расчищая снег с гаража

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Мужчина из Ноябрьска погиб, расчищая снег с гаража
фото:Pixabey

Трагедия произошла поздно вечером в четверг, 20 февраля, в Ноябрьске. О случившемся узнали благодаря анонимному звонку.

В городскую станцию скорой помощи поступил звонок от человека, который настоятельно не хотел назваться. По словам медицинских работников, звонил очевидец произошедшего. Он увидел, как владелец одного из гаражей кооператива чистил гараж от снега и потерял сознание. Скорая помощь прибыла к месту вызова спустя семь минут, но было поздно. Мужчина лежал в снегу возле автомобиля без сознания. Медики приступили к реанимации, но спасти горожанина не удалось.

СЕ

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