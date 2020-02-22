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Пьяный житель Петербурга выстрелил из ружья в голову своей супруге

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Пьяный житель Петербурга выстрелил из ружья в голову своей супруге
фото: pixabay

Мужчина обратился в правоохранительные органы Петербурга с заявлением о том, что его сосед выстрелил своей жене из ружья в голову.Стражи порядка прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина сделал выстрел в голову своей супруги во время произошедшего между ними конфликта. Пострадавшую доставили в госпиталь с открытой черепно-мозговой травмой и оскольчатым переломом височной кости.Полиция Санкт-Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

СЕ

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