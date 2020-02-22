Все новости >>

//Происшествия 13+

Подробности убийства юноши в Челябинске. Подросток - единственный ребенок в семье, бросился защищать девушку

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 74.RU

Подробности убийства юноши в Челябинске. Подросток - единственный ребенок в семье, бросился защищать девушку
Фото: страница погибшего юноши в соцсети

Друзья убитого в центре Челябинска 17-летнего юноши поделились, что произошло в ночь на 22 февраля.
По словам ребят, их друг бросился на помощь девушке, к которой приставали сразу несколько пьяных мужчин.

Группа подростков отдыхала в кафе на Воровского. После ссоры одна из девушек ушла и направилась домой пешком. Вскоре начали расходиться и другие участники вечеринки. На улице они встретили юношу, который бежал и сказал, что срочно нужно помочь ушедшей девушке, потому что к ней пристала компания из пяти нетрезвых мужиков. Знакомая погибшего парня говорит, что она со своим другом побежали за ним.

Действительно, пьяные приставали к девушке. Они начали оскорблять подростков, прибежавших на защиту подруги. Завязалась драка. Один из мужчин вытащил нож и пырнул двух юношей. По словам очевидцев, 25-летний злодей был крайне возбужден.

Первый раненый юноша ушел из эпицентра драки, перелез через забор и упал у дороги. У него пошла кровь изо рта. 

Друзья держали его рану, начали останавливать машины. Один из водителей остановился ни начал оказывать ему первую помощь. "Скорую" вызвали очевидцы. Полиция и медики подъехали практически одновременно.

Погибший юноша учился в колледже. Его воспитывали мама-инвалид и отчим. Родного отца он нашел только около месяца назад.

Раненый юноша сейчас находится в больнице. Он прооперирован. Состояние у него средней тяжести.
Подозреваемый в убийстве задержан. Местные СМИ пишут, что среди зачинщиков драки двое - без определенного места жительства.

 

ИЧ

//картина дня

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться…

СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США,…

//новости ан

//новости ан

Друзья убитого в центре Челябинска 17-летнего юноши поделились, что произошло в ночь на 22 февраля. По словам ребят, их друг бросился на помощь девушке, к которой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан