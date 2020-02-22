Подробности убийства юноши в Челябинске. Подросток - единственный ребенок в семье, бросился защищать девушку

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22 февраля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 74.RU

Фото: страница погибшего юноши в соцсети

Друзья убитого в центре Челябинска 17-летнего юноши поделились, что произошло в ночь на 22 февраля.

По словам ребят, их друг бросился на помощь девушке, к которой приставали сразу несколько пьяных мужчин.

Группа подростков отдыхала в кафе на Воровского. После ссоры одна из девушек ушла и направилась домой пешком. Вскоре начали расходиться и другие участники вечеринки. На улице они встретили юношу, который бежал и сказал, что срочно нужно помочь ушедшей девушке, потому что к ней пристала компания из пяти нетрезвых мужиков. Знакомая погибшего парня говорит, что она со своим другом побежали за ним.

Действительно, пьяные приставали к девушке. Они начали оскорблять подростков, прибежавших на защиту подруги. Завязалась драка. Один из мужчин вытащил нож и пырнул двух юношей. По словам очевидцев, 25-летний злодей был крайне возбужден.

Первый раненый юноша ушел из эпицентра драки, перелез через забор и упал у дороги. У него пошла кровь изо рта.

Друзья держали его рану, начали останавливать машины. Один из водителей остановился ни начал оказывать ему первую помощь. "Скорую" вызвали очевидцы. Полиция и медики подъехали практически одновременно.

Погибший юноша учился в колледже. Его воспитывали мама-инвалид и отчим. Родного отца он нашел только около месяца назад.

Раненый юноша сейчас находится в больнице. Он прооперирован. Состояние у него средней тяжести.

Подозреваемый в убийстве задержан. Местные СМИ пишут, что среди зачинщиков драки двое - без определенного места жительства.