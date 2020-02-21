На северо-востоке Москвы произошло ДТП, есть пострадавшие

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21 февраля 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Одна из машин выехала на тротуар и сбила пешехода.

Авария случилась по улице Летчика Бабушкина, дом 30. Столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар. В результате, пострадал пешеход и пассажир транспортного средства, среди них – пожилая женщина.

Ранее в поселке Ильском, что находится на трассе, соединяющей Краснодар с черноморским побережьем, зерновоз с прицепом проехал на красный сигнал светофора, столкнулся с легковым автомобилем, наехал на ограждение и врезался в аптеку.