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На северо-востоке Москвы произошло ДТП, есть пострадавшие

, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

На северо-востоке Москвы произошло ДТП, есть пострадавшие
pixabay.com

ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Одна из машин выехала на тротуар и сбила пешехода.

Авария случилась по улице Летчика Бабушкина, дом 30. Столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар. В результате, пострадал пешеход и пассажир транспортного средства, среди них – пожилая женщина.

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ЕЧ

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