Иркутская область: житель Тайшетского района сядет на 12 лет за убийство знакомого

//Происшествия 13+

21 февраля 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Жителя Тайшетского района приговорили к 12 годам колонии особого режима за убийство знакомого.

36-летний мужчина совершил преступление через полгода после того, как освободился из тюрьмы за убийство начальника СИЗО, как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

«Суд установил, что 1 января 2019 года в селе Талая между обвиняемым и 41-летним местным жителем произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес кулаками и ногами неоднократные удары по голове и телу потерпевшего, причинив ему повреждения, несовместимые с жизнью», – отметили в ведомстве.