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Названы самые опасные места на Байкале

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Названы самые опасные места на Байкале
фото: pixabey

Спасатели назвали самые опасные места на Байкале. Участки массового выхода туристов на лед под особым контролем инспекторов ГИМС, передает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Особо внимательными нужно быть на туристической тропе «Ангасолка – Слюдянка». Сейчас она обвешкована на всей протяженности, мониторинг толщины и состояния льда ведется непрерывно. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам убедительно просят не выходить за вешки.

От поселка Тальцы до истока Ангары по левому берегу озера – открытая вода. Ширина – до пяти метров. От мыса Лиственичный до поселка Большие Коты на удалении до 300 метров наблюдаются торосы.

СЕ

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