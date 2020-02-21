Житель Новосибирска устроил дебош в поезде

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21 февраля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России задержали в Кузбассе местного жителя, который активно нарушал общественный порядок.

Пассажирский поезд следовал в Нижневартовск. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили молодого человека с явными признаками алкогольного опьянения в одном из вагонов. Он матерился, выкрикивал нецензурные выражения и мешал другим пассажирам.

В отношении 22-летнего гражданина транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении. Отмечается, что дебошир отказался подчиняться законам и требованиям.