Кировская область: пожар унес жизни трех человек

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21 февраля 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Трое мужчин погибли во время пожара в деревне Макаровская Афанасьевского района.Тела были обнаружены на месте возгорания в жилом доме Кировской области.

Тела были обнаружены на месте возгорания в жилом доме Кировской области. Отмечается, что к правоохранителям обратились местные жители, сделавшие страшную находку. По предварительной информации, вечером в пятницу мужчины 62, 56, и 57 лет распивали спиртные напитке в доме одного из них. В строении начался пожар, в результате которого все трое скончались. Причины смерти будут установлены после проведения экспертизы.