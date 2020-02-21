Кострома: Три человека пострадали при столкновении машин

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом в Костроме.
Авария была зафиксирована утром на одной из городских улиц. Женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля отечественного производства, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В результате произошло столкновение с маршрутным автобусом.
В результате инцидента пострадали три человека. Они были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Подробности случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.