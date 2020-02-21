Все новости >>

//Происшествия 13+

Кострома: Три человека пострадали при столкновении машин

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Кострома: Три человека пострадали при столкновении машин
фото: pixabey

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом в Костроме.

Авария была зафиксирована утром на одной из городских улиц. Женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля отечественного производства, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В результате произошло столкновение с маршрутным автобусом.

В результате инцидента пострадали три человека. Они были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Подробности случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

 

 

 

СЕ

//картина дня

В мире

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В Сети появились видеозаписи, свидетельствующие, что протурецкие боевики в провинции Идлиб на северо-западе Сирии пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Всегда сердце радуется, когда находишь интересного собеседника. Особенно, если это творческая личность. Экс-директор и председатель Общества гарантов Рижского Русского…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко рассказал о конфликте с известным тренером Этери Тутберидзе, подготовившей олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину…

//новости ан