Кострома: Три человека пострадали при столкновении машин

//Происшествия 13+

21 февраля 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом в Костроме.

Авария была зафиксирована утром на одной из городских улиц. Женщина, сидевшая за рулем легкового автомобиля отечественного производства, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В результате произошло столкновение с маршрутным автобусом.

В результате инцидента пострадали три человека. Они были оперативно доставлены в медицинское учреждение. Подробности случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.