В Брянске пассажирку с подозрением на коронавирус сняли с поезда Киев - Москва

//Происшествия 13+

21 февраля 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

Zhang Bowen, globallookpress.com

На железнодорожной станции Суземка в Брянской области пассажирку, гражданку Китая, с подозрением на коронавирус COVID-19 сняли с поезда № 6 Киев - Москва. Женщина с признаками заболевания госпитализирована. 41-летнюю гражданку КНР положили в инфекционную больницу Брянска. В больнице иностранку поместили в отдельный изолятор.

Пограничники зафиксировали повышенную температуру тела пассажирки до 38 градусов с помощью тепловизоров. Несколько человек, которые находились с этой пассажиркой в контакте, также сняты с поезда. Вагон, в котором ехала женщина из Киева в Москву, отцепили от состава и отправили на тупиковую ветку.

В вагоне находились 24 человека, 22 пассажира и два проводника. Их доставят в Брянскую городскую больницу №4 для обследования. На данный момент коронавирус у иностранки не подтвержден, возможно, она заболела ОРВИ или гриппом.