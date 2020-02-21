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В Брянске пассажирку с подозрением на коронавирус сняли с поезда Киев - Москва

, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Брянске пассажирку с подозрением на коронавирус сняли с поезда Киев - Москва
Zhang Bowen, globallookpress.com

На железнодорожной станции Суземка в Брянской области пассажирку, гражданку Китая, с подозрением на коронавирус COVID-19 сняли с поезда № 6 Киев - Москва.  Женщина с признаками заболевания госпитализирована. 41-летнюю гражданку КНР положили в инфекционную больницу Брянска. В больнице иностранку поместили в отдельный изолятор.

Пограничники  зафиксировали повышенную температуру тела пассажирки до 38 градусов с помощью тепловизоров. Несколько человек, которые находились с этой пассажиркой в контакте, также сняты с поезда. Вагон, в котором ехала женщина из Киева в Москву, отцепили от состава и отправили на тупиковую ветку.

В вагоне находились 24 человека, 22 пассажира и два проводника. Их доставят в Брянскую городскую больницу №4 для обследования. На данный момент  коронавирус у иностранки не подтвержден, возможно, она заболела ОРВИ или гриппом.

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