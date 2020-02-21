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Австралия: пассажирский поезд потерпел крушение

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Австралия: пассажирский поезд потерпел крушение
фото: pixabey

Пассажирский поезд сошел с рельсов в австралийском штате Виктория.Инцидент произошел в окрестностях железнодорожной станции Уоллан, в 45 километрах от Мельбурна.

Пять вагонов поезда и локомотив сошли с рельсов. Несколько пассажиров остались внутри, доступа к ним нет. В транспортном средстве могло быть до 200 человек.  На место происшествия направлены спецслужбы и бригады скорой помощи. Движение по железной дороге от Мельбурна к Сиднею временно остановлено. По сведениям местных СМИ, могут быть жертвы и пострадавшие. Причины и детали инцидента выясняются.

 

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