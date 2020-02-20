Все новости >>

//Происшествия 13+

Под Саратовом погиб мужчина, которого затянуло в шахту лифта привязанным к нему тросом

, 23:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Под Саратовом погиб мужчина, которого затянуло в шахту лифта привязанным к нему тросом
Фото: pixabay.com

В СК РФ по Саратовской области сообщили, что в четверг, 20 февраля, житель города Балаково погиб при падении в шахту лифта на улице Академика Жука. Известно, что мужчину затянуло туда тросом, который был привязан к нему.

«Освободиться от троса он не смог. Его притянуло к дверцам лифта. В этот момент ролик одной из створок соскочил в нижней части. Через это отверстие мужчина упал в шахту лифта на крышу кабины, остановившейся на 10-м этаже», - уточнили в ведомстве, отметив, что 54-летний мужчина поднимал столешницу на 12-й этаж, а для удобства обмотал ее тросом и закрепил на поясе.

Однако, выходя из лифта, погибший не заметил, что один конец веревки остался там. Позже очевидцы вызвали машину «скорой», но от полученных травм мужчина скончался.

Проводится проверка.

БА

//картина дня

Политика

Политолог объяснил, почему Великобритания не признает Крым российским

Политолог объяснил, почему Великобритания не признает Крым российским

Зампред экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук заявил, что Великобритания никогда не признает присоединение Крымского полуострова к составу Российской Федерации из-за высокомерия.

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, приземлился сегодня в Харькове после дозаправки в Киеве. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, приземлился сегодня…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, ну тот, который, якобы, мужчина Светланы Лободы, приезжает в Россию не только, чтобы увидеться с «любимой». Он с удовольствием снимается…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан