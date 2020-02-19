В Екатеринбурге при тушении пожара в жилом доме нашли тело женщины

При тушении пожара, который вспыхнул в квартире жилого дома в центре Екатеринбурга, было найдено тело женщины. Соответствующую информацию предоставили в среду, 19 февраля, в региональном главке МЧС.

Установлено, что пожар возник квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ленина и охватил площадь 15 квадратных метров. Из подъезда еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Возгорание удалось локализовать за 18 минут. В горящей квартире впоследствии была найдена женщина без признаков жизни. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.