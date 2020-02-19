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В Екатеринбурге при тушении пожара в жилом доме нашли тело женщины

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге при тушении пожара в жилом доме нашли тело женщины
тушение пожара, pixabay.com
При тушении пожара, который вспыхнул в квартире жилого дома в центре Екатеринбурга, было найдено тело женщины. Соответствующую информацию предоставили в среду, 19 февраля, в региональном главке МЧС.
 
Установлено, что пожар возник квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Ленина и охватил площадь 15 квадратных метров. Из подъезда еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек.
 
Возгорание удалось локализовать за 18 минут. В горящей квартире впоследствии была найдена женщина без признаков жизни. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ЕТ

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