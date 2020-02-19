Все новости >>

//Происшествия 13+

В Москве пенсионерку обманули на 180 тысяч, пообещав "раскрутить" её Instagram

, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Москве пенсионерку обманули на 180 тысяч, пообещав
Фото: pixabay.com

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 180 тысяч рублей в надежде на то, что они «раскрутят» её Instagram-аккаунт. О произошедшем сообщили в пресс-службе столичного МВД.

64-летняя москвичка, проживающая на улице Нижняя Красносельская, отдала злоумышленнику порядка 180 тысяч рублей. Мошенник пообещал пенсионерке, что поможет ей в продвижении страницы в социальной сети. Аферист забрал деньги, однако выполнять обещанное не стал.

Сотрудники правоохранительных органов по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

АБ

//картина дня

Руководство Соединённых Штатов задалось целью воспитать у молодых людей на Украине ответственность за европейское будущее и привить им «демократические ценности». На эти…

Общество

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Американские военные эксперты ошибаются, когда пишут о способности Соединенных Штатов разгромить Российскую Федерацию. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация. С соответствующим обвинением в адрес Москвы выступил Владимир Горбач, украинский политический эксперт.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Исследовательская группа ИД «Аргументы недели» предлагает читателям изучить третью часть рейтинга эффективности депутатов и сенаторов 2019 от Республики Северная Осетия…