В Москве пенсионерку обманули на 180 тысяч, пообещав

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19 февраля 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 180 тысяч рублей в надежде на то, что они «раскрутят» её Instagram-аккаунт. О произошедшем сообщили в пресс-службе столичного МВД.

64-летняя москвичка, проживающая на улице Нижняя Красносельская, отдала злоумышленнику порядка 180 тысяч рублей. Мошенник пообещал пенсионерке, что поможет ей в продвижении страницы в социальной сети. Аферист забрал деньги, однако выполнять обещанное не стал.

Сотрудники правоохранительных органов по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».