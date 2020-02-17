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В тюремной больнице в Ростове-на-Дону скончался «Краснодарский каннибал»

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

В тюремной больнице в Ростове-на-Дону скончался «Краснодарский каннибал»
Фото: Pixabay

Прозванный «краснодарским каннибалом» житель краевой столицы Дмитрий Бакшеев умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону.

Информацию об этом опубликовали в соцсетях его адвокаты Юлия Федотова и Алексей Аванесян, которые отправились в Ростов «для выяснения обстоятельств».

В июне 2019 года суд признал Бакшеева виновным в убийстве и надругательстве над телом жертвы и приговорил его к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Адвокат Аванесян ранее заявлял, что Бакшеев дал признательные показания под пытками.

Бакшеева задержали в 2018 году. Дорожные рабочие нашли мобильный телефон, на котором были селфи Бакшеева с фрагментами человеческого тела. Затем в квартире супругов Бакшеевых нашли замороженные останки убитого человека. Супруга Бакшеева получила 10 лет колонии за подстрекательство к убийству.

Ранее мачеха «краснодарского каннибала» рассказала о его криминальном прошлом.

ДВа

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