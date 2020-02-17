Пакистан: шесть человек погибли при отравлении газом

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17 февраля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Шесть человек погибли и более 100 пострадали в результате утечки неизвестного ядовитого газа в порту города Карачи в Пакистане. Отравившихся людей доставили в больницы.

По данным полиции, причиной ЧП может быть утечка газа во время разгрузки химических веществ с грузового корабля, который стоит у одного из причалов. Однако в администрации порта такую возможность опровергают.

"Я почувствовал резь в глазах и боль в груди, сердце неожиданно стало биться быстрее, я поспешил в больницу и доктор оказал мне помощь. Спустя какое то время, мне стало лучше, потом мой сын почувствовал то же самое, и мне пришлось его тоже отправить в больницу, сейчас ему лучше", - рассказал житель Карачи.