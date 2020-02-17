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В Башкирии перевернулся микроавтобус с двумя беременными

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Башкирии перевернулся микроавтобус с двумя беременными
Фото: pixabay.com

В Башкирии в Салаватском районе опрокинулся санитарный микроавтобус, в котором находились две беременные женщины и медицинский работник. О случившемся рассказали в ГИБДД республики.

"Сегодня около половины одиннадцатого в Салаватском районе зарегистрировано опрокидывание микроавтобуса УАЗ. Авария произошла на 49-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит. По имеющейся информации, 26-летний местный житель за рулем санитарного микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта на проезжей части", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что женщин в возрасте 28 и 39 лет перевозили в Месягутовскую больницу из Малоязовской. Пострадавших в результате инцидента нет.

АБ

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