В Башкирии перевернулся микроавтобус с двумя беременными

В Башкирии в Салаватском районе опрокинулся санитарный микроавтобус, в котором находились две беременные женщины и медицинский работник. О случившемся рассказали в ГИБДД республики.
"Сегодня около половины одиннадцатого в Салаватском районе зарегистрировано опрокидывание микроавтобуса УАЗ. Авария произошла на 49-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит. По имеющейся информации, 26-летний местный житель за рулем санитарного микроавтобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта на проезжей части", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что женщин в возрасте 28 и 39 лет перевозили в Месягутовскую больницу из Малоязовской. Пострадавших в результате инцидента нет.