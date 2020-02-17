В Иглинском районе Башкирии 11 лошадей провалились под лед

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17 февраля 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

кадр видеоролика

В Башкирии в Иглинском районе табун лошадей провалился под лед на местном водоеме. Лошадей спасали всеми силами. Мужчины подогнали спецтехнику. Об инциденте рассказал один из конезаводчиков Сагитзян Идиятуллин. Башкирский фермер опубликовал фото и видеозапись спасения лошадей.

По его словам, из-за особенностей погоды этой зимой, из-за перепадов температуры воздуха лед хрупкий и тонкий. Обычно толщина льда на этом водоеме была зимой до 50 сантиметров. Лошади и зашли на лёд по привычке, но провалились и стали тонуть.

Хорошо, что беду быстро заметили. Спасатели животных действовали оперативно. Лошадей вытягивали сильные мужчины вручную и с помощью крана и спецтехники. Спасли всех.

Люди смотрели спасение лошадей, записанное на видео, с замиранием сердца. "Молодцы!!! Настоящие мужчины!!!", "Спасибо, Мужики!", "Молодцы парни!!!!Дай Аллах вам здоровья!Герои!!!" - благодарят спасателей лошадей.

Еще конезаводчик ранее показал "национальное достояние". "Конематки башкирской породы, генофонд регионов России и СНГ. Уникальность генетики нашего табуна еще в начале двухтысячных подтверждена учёными Боннского и Кембриджского университетов", - рассказал Сагитзян Идиятуллин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сагитзян Идиятуллин (@sagitzian)29 Янв 2020 в 3:58 PST