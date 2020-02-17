На подъезде к аэропорту

Подчеркивается, что из-за случившегося наблюдалась задержка движения поездов на Киевском направлении. Уточняется также, что аэроэкспресс сломался на станции "Лесной городок". В экстренных службах уточнили, что задержка составила около часа.

К настоящему моменту движение составов полностью восстановлено и введено в график.