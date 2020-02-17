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На подъезде к аэропорту "Внуково" сломался аэроэкспресс

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На подъезде к аэропорту
рельсы, pixabay.com
Утром в понедельник, 17 февраля, стало известно о поломке аэроэкспресса на подъезде к московскому аэропорту "Внуково". Об этом ранее сегодня сообщил представитель экстренных служб столицы.
 
Подчеркивается, что из-за случившегося наблюдалась задержка движения поездов на Киевском направлении. Уточняется также, что аэроэкспресс сломался на станции "Лесной городок". В экстренных службах уточнили, что задержка составила около часа.
 
К настоящему моменту движение составов полностью восстановлено и введено в график.
ЕТ

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