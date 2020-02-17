В Москве рухнула сотовая вышка, погибли двое монтажников

//Происшествия 13+

17 февраля 2020, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве в воскресенье, 16 февраля, вечером рухнула сотовая вышка, на которой работали два монтажника. В результате падения вышки сотовой связи рабочие погибли, - сообщает kp.ru. Очевидцы уточнили, что инцидент случился возле дома №5 на улице Малыгина.

При падении сотовой вышки двое монтажников упали на асфальт и разбились насмерть. В сети появились фото с места трагедии.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. По предварительной версии, мачта связи вместе с монтажниками рухнула из-за того, что один из проезжавших мимо автомобилей задел обвисшие провода. Точную причину происшествия установят следователи.