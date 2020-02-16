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Появились видео и подробности ДТП с погибшими супругами в Башкирии

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Появились видео и подробности ДТП с погибшими супругами в Башкирии
фото с сайта ГИБДД

В Башкирии в субботу, 15 февраля, страшное ДТП произошло  в Иглинском районе. На 1511 километре трассы Самара - Уфа - Челябинск произошло любовое столкновение автомашин «Рено Дастер» и  «Шевроле Нива».

В результате ДТП погибли супруги,  69-летний  мужчины - водитель иномарки - и его 60-летняя супруга. Пять человек пострадали. В «Рено» также находились еще трое пассажиров: 42-летний мужчина, его 46-летняя супруга и их 7-летний сын. Пострадали и водитель «Нивы» и его  пассажирка. Все пострадавшие госпитализированы. ГИБДД выясняет причины аварии.

ИЧ

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