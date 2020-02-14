В Ставрополе мужчина погиб в результате взрыва в психиатрической больнице

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14 февраля 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Ставрополе в пятницу, 14 февраля, мужчина погиб в психиатрической больнице. По предварительным данным, мужчину в специализированную больницу привезли его родственники, дети. В приемном отделении он покончил с собой.

В СМИ информация отличается, то ли он привел взрывное устройство в действие в приемном покое, то ли выстрелил в себя. Очевидцы говорят, что слышали выстрелы.

В краевом управлении Следственного комитета РФ сообщили, что на месте происшествия в медицинском учреждении работают криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее погибший неоднократно пытался свести счеты с жизнью. Персоналу психиатрической больницы и её пациентам ничего не угрожает.