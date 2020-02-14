В Москве осудили директора крупного супермаркета за драку с покупателем

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14 февраля 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Александра Савельева сообщила, что Бабушкинский суд Москвы осудил директора одного из супермаркетов крупной сети, которая побила покупателя, пытавшегося вынести товары на 30 тыс. рублей. Известно, что орудием для задержания стал рулон стрейч-пленки.

«Директор магазина потребовала от потерпевшего возместить ущерб, нанесла мужчине три удара рулоном стрейч-пленки в область головы и рук, после чего потерпевший со своего банковского счета перевел деньги на карту работника "Пятерочки", которые были обналичены», - пояснили в суде.

Позже потерпевший обратился с заявлением в полицию. В итоге директора супермаркета признали виновной по статье о самоуправстве с применением насилия. Женщина признала свою вину и раскаялась.

«Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, назначенное наказание суд постановил считать условным с испытательным сроком два года», - уточнила она.

Известно, что приговор вступил в силу.