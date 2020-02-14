На Ямале из-за снежной пурги вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Представитель экстренных служб сообщил, что в пятницу, 14 февраля, на Ямале направлявшийся в порт Сабетта вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Известно, что двух человек зажало, спасатели пытаются разблокировать пострадавших членов экипажа.
Собеседник уточнил, что на борту находится десять человек. По предварительным данным, у воздушного судна обломались лопасти, вертолет лежит на крыше. При этом возможной причиной аварийной ситуации стало попадание в снежную бурю.
Вертолет принадлежит авиакомпании «Скол».
Сейчас на место происшествия выехали сотрудники пожарных подразделений.
Ранее сообщалось, что на улице Крюйса в Таганроге машина патрульно-постовой службы полиции ушла под лёд.