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На Ямале из-за снежной пурги вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Ямале из-за снежной пурги вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
фото: Ми-8, skol.ru

Представитель экстренных служб сообщил, что в пятницу, 14 февраля, на Ямале направлявшийся в порт Сабетта вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Известно, что двух человек зажало, спасатели пытаются разблокировать пострадавших членов экипажа.

Собеседник уточнил, что на борту находится десять человек. По предварительным данным, у воздушного судна обломались лопасти, вертолет лежит на крыше. При этом возможной причиной аварийной ситуации стало попадание в снежную бурю.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Скол».

Сейчас на место происшествия выехали сотрудники пожарных подразделений.

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БА

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