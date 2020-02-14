В Москве задержан мужчина, совершивший нападение с ножом

//Происшествия 13+

14 февраля 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

pixabay.com

Мужчина напал с ножом на трех человек в Москве, его задержала полиция. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Известно, что около 6.40 утра по московскому времени, 14 февраля, на номер "02" поступила информация о ножевом ранении трех человек по адресу Ленинский проспект, 74 к1. В 7.30 пострадавших осмотрели врачи. Их состояние сейчас уточняется.

Злоумышленник нанес ножевые ранения своей маме, бабушке и дедушке.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка.

А 13 февраля в московском метрополитене произошло задымление на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии.