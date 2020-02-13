Урал: из-за закрытия птицефабрики без работы может остаться тысяча человек

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13 февраля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

Около тысячи работников птицефабрики в Свердловской области могут стать безработными. Как рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских, ответственность за ситуацию несут все стороны конфликта, включая собственников предприятия и власти региона.

«Проблемы на предприятии копились годами. Насколько я понимаю, еще когда нынешний собственник заходил на предприятие, был целый пучок проблем: начиная от нарушений природоохранного законодательства и заканчивая пожарной безопасностью. Местные жители жаловались на то, что отходы предприятия развозились по окрестным лесам и полям. Достаточно серьезные нарушения были и по линии МЧС. Выписывались предписания, накладывались штрафы, но нарушения не были устранены»,- сказал депутат Андрей Альшевских.