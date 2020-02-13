В Хотьково пьяные подростки избили посетителя пиццерии

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13 февраля 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Один из местных жителей рассказал в соцсетях Сергиева Посада об инциденте, который произошел в Хотьково. По словам автора, в пиццерии произошла серьезная потасовка с участием несовершеннолетних.

В Хотьково группа подростков в состоянии алкогольного опьянения напала на посетителя и избила его, нанеся ему серьезные телесные повреждения. Вызов в дежурную часть местного отделения полиции поступил от одного из жителей города. Выехав на место происшествия, саму драку сотрудники уже не застали, – отметили в ведомстве. По факту случившегося проводятся все необходимые проверки, обстоятельства конфликта устанавливаются.