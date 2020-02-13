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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Упавший в ванну смартфон послужил причиной смерти школьницы из Франции

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Упавший в ванну смартфон послужил причиной смерти школьницы из Франции
фото: pixabey

Школьница скончалась в больнице, куда ее доставили после инцидента, произошедшего у нее дома во французском Марселе. Как стало известно, 15-летняя школьница решила принять ванну вместе с мобильным телефоном, который поставила на зарядку.

Однако в какой-то момент смартфон соскользнул и упал ей на грудь, вследствие чего девочка получила сильный удар током, однако выжила. Пострадавшую доставили в больницу, но разряд был настолько мощным, что усилия медиков не помогли вернуть ее к жизни. Сообщается, что сам инцидент произошел еще в минувшее воскресенье, однако широко о нем стало известно только сейчас.

СЕ

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